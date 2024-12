Fim de semana terá programação infantil, show com tenores e humor com Afonso Padilha

No sábado e no domingo à tarde, as crianças poderão assistir, respectivamente, ao espetáculo “Clássicos Encantados” e a Galinha Pintadinha. O show dos Tenores será com músicas de Natal e o humorista encerra a semana no domingo, com stand-up às 19h. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, localizado no 3º piso do Shopping, e no site www.ingressodigital.com

A programa desta semana do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas acontece no sábado e domingo, com sessões infantis, show “Amazing Tenors – Christmas Concert” e com o humor de Afonso Padilha no stand-up “Ninguém se Importa”. O espetáculo infantil “Clássicos Encantados” estará em cartaz serão no sábado, dia 14, às 16h. O musical reúne os grandes clássicos infantis em um só espetáculo: “A Pequena Sereia”, “Cinderela” e “Aladdin e o Gênio”, entre outros. O musical começa quando Bela, uma jovem apaixonada por livros e música, resolve apresentar para o público os seus amigos, os príncipes e as princesas, como Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, Jasmine, a Pequena Sereia e as irmãs Anna e Elsa em um encontro de magia e muita música. Os ingressos custam de R$ 80,00 a R$ 160,00.

No domingo, dia 15, a Popó está de volta para a sua última apresentação de 2024 do show “Em Busca do Natal da Galinha Pintadinha” com preços de ingressos entre R$ 40,00 e R$ 100,00. Desta vez, a Galinha Pintadinha e a sua turma vivem uma aventura mágica para salvar o Natal. O espetáculo narra um imprevisto que transforma a tradicional noite de Natal na casa da Galinha Pintadinha em uma verdadeira aventura. Tudo começa quando os duendes do Papai Noel fazem uma visita inesperada, e a família da Popó descobre que a estrela da sua árvore de Natal sumiu. Com isso, o Galo Carijó fica desnorteado, e o Pintinho Amarelinho, triste, pois sem a estrela no topo da árvore, as luzes de Natal não acendem.

Determinada a salvar a noite, a Galinha Pintadinha, com a ajuda da Duende Maria Clotilde, parte pela vizinhança em busca da estrela mais brilhante e bonita para iluminar a decoração e aguardar a chegada do Papai Noel. Nessa jornada, eles visitam o Sapo Cururu no brejo, passam pela casa da Dona Baratinha, enfrentam a bagunça dos gatinhos da Dona Xica e até recebem a ajuda da Borboletinha. Com muita música, clima de amizade e momentos divertidos, “Em Busca do Natal da Galinha Pintadinha” promete trazer o melhor da magia natalina, encantando o público de todas as idades.

No sábado à noite, às 21h, “Amazing Tenors – Christmas Concert” traz uma noite mágica de celebração do Natal. Os tenores Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo, acompanhados por uma belíssima orquestra, ao vivo, cantam os clássicos mundiais natalinos e sucessos internacionais da música clássica. Você irá se emocionar com 3 das mais belas vozes do Brasil com essa noite única. No repertório, estão “White Christmas”, “Silent Night” e “Rocking Around + Jingle bell Rock”. São incluídos também clássicos de Bocceli, como “Vivo per lei”, “Com te partirò”, além dos famosos boleros, tangos e temas de filmes. Os ingressos custam de R$ 120,00 a R$ 240,00. A classificação etária é Livre.

Encerrando a semana com muito humor, no domingo, dia 15, às 19h, Afonso Padilha retorna com o show “Ninguém se Importa”. O comediante, humorista, roteirista, escritor e pagodeiro, Afonso Padilha está pela sétima vez rodando o Brasil com esse seu novo show. Padilha fala sobre fim do mundo, amigos tornando-se adultos e tendo filhos, além de seus medos e anseios. Como sempre, compartilha situações e faz comentários a partir de suas experiências pessoais. Os ingressos custam de R$ 75,00 a R$ 150,00. A classificação etária é 16 anos. Esse curitibano começou no stand-up comedy em 2009, fazendo open mic. Em 2011, entrou como convidado fixo no grupo Santa Comédia (primeiro grupo de stand-up do Sul do Brasil, formado por Léo Lins, Fábio Lins e Marco Zenni) e começou a viajar pelo Brasil participando dos principais shows do circuito e festivais de comédia do país: Risológico, Risorama, Risadaria e Virada Cultural paulista – palco stand-up. Como autor, tem três peças escritas, das quais duas encenadas: “Eu te odeio, meu amor” e “Até que o casamento nos separe”, ambas apresentada no Festival de Teatro de 2012. Também vem tentando a carreira como escritor, com três livros escritos, sendo um infantil, “Papai Cadê o Vovô? (sobre o abandono paterno), o e-book “Não Tá Compensando Ficar Isolado” (crônicas/cenas tendo a pandemia como pano de fundo) e o livro impresso “O Evangelho Segundo Um Humorista” (crônicas/cenas baseadas no Velho e no Novo Testamento).

Esclarecemos que todo o material de divulgação – textos, fotos e vídeos – é fornecido pelas produções e assessorias dos artistas.

Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas

Programação de dezembro de 2024 – sujeita a alterações

Confira as atualizações no site http://www.teatrooficinadoestudante.com.br

Dia: 14, sábado, às 16h

Clássicos Encantados – infantil

Ingressos R$ 80,00 a R$ 160,00

Classificação etária: LIvre

Dia: 14, sábado, às 21h

Amazing Tenors – “Christmas Concert” -show musical

Ingressos R$ 120,00 a R$ 240,00

Classificação etária: Livre

Dia: 15, domingo, às 15h

“Em Busca do Natal da Galinha Pintadinha” – Infantil

Ingressos de R$ 40,00 a R$ 100,00

Classificação etária: Livre

Dia: 15, domingo, às 19h

Afonso Padilha – “Ninguém se Importa” -– stand-up

Ingressos de R$ 75.00 a R$ 150.00

Classificação etária: 16 anos

Dia: 20, sexta-feira, às 21h

Thiago Ventura – “Novo show” -– stand-up

Ingressos de R$ 60.00 a R$ 120.00″

Classificação etária: 16 anos

Dias: 21 e 22, sábado, às 15h e domingo às 15h

O Show da Luna -Infantil

Ingressos de R$ 50.00 a R$ 120.00

Classificação etária: Livre

Dias: 21 e 22, sábado, às 18h (extra) e às 21h e domingo às 19h e às 21h30 (extra)

Raphael Ghanem -– stand-up

Ingressos de R$ 70.00 a R$ 140.00

Classificação etária: 18 anos

Dia: 23, segunda-feira às 21h

Starlight – Concertos de Natal – show musical

Ingressos de R$ 75.00 a R$ 180.00

Classificação etária: Livre

Dia: 28, sábado, às 21h

Bruna Louise – “O último show do ano” – stand-up ”

Ingressos de R$ 45.00 a R$ 90.00

Classificação etária: 16 anos