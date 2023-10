Finais do Circuito das Águas Paulista prometem agitar o final de semana dos pedreirenses

No próximo final de semana, nos dias 21 e 22 de outubro, a cidade de Pedreira será palco das aguardadas finais do Circuito das Águas Paulista, da Câmara Temática de Esportes. Este evento esportivo, que tem mobilizado atletas e entusiastas de toda a região, promete ser um verdadeiro festival de esportes e competição de alto nível.

As finais do Circuito das Águas Paulista ocorrerão em três locais de destaque em Pedreira: no Esporte Clube Santa Sofia, na EMEF “Humberto Piva” e no Campo “Sr. Aparecido Triunfo”, no Jardim Triunfo. Este é um momento emocionante para a cidade, que se orgulha de ser anfitriã de uma competição que celebra a paixão pelo esporte.

A programação do evento está repleta de competições emocionantes. As atividades contam com as Equipes Masculinas e Femininas (Sub-17) de Voleibol disputando a final no dia 21, no Esporte Clube Santa Sofia, pela manhã; a equipe Sub-15 de Futebol de Campo Masculino disputará a final contra a equipe de Jaguariúna no dia 22, às 09h30, no Campo do Jardim Triunfo; a equipe Sub-14 de Futsal Masculino disputará a final contra a equipe de Holambra no dia 21, às 9h30, na EMEF “Humberto Piva; por fim, a equipe Sub-16 de Futsal Masculino disputará a final contra Jaguariúna no dia 21, às 11h30, também na EMEF “Humberto Piva” – no total, as equipes de Pedreira estarão em quatro finais. Outras modalidades também estarão presentes no dia 22, como Basquete Masculino e Futsal Feminino (Sub-15), ambos sendo disputados no Esporte Clube Santa Sofia pela manhã.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato expressou seu entusiasmo pela realização das finais em Pedreira. “Estamos muito felizes em sediar as finais do Circuito das Águas Paulista. Este evento é uma oportunidade única para mostrar o talento e a dedicação dos nossos atletas, além de promover a paixão pelo esporte entre os moradores da região. Esperamos que todos se juntem a nós para prestigiar e apoiar esses jovens talentos em suas jornadas esportivas. Que estes dias sejam repletos de emoção e excelentes desempenhos”, concluiu.