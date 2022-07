Final do torneio ‘Revelando Novos Talentos’ acontece sexta-feira (8)

O torneio de Futsal ‘Revelando Novos Talentos’, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de Engenheiro Coelho, chega a sua grande final. Os jogos de todas as categorias acontecem na sexta-feira (8), a partir das 13h, no Ginásio Poliesportivo Governador Mário Covas. O torneio teve a participação de todos os alunos das escolinhas de futebol da prefeitura.

O diretor de esporte, Edivon Filho Soares dos Santos, explica que “no total, nós dividimos os nossos alunos em 8 equipes, nas categorias sub9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17. Agora, chegamos a grande final, que acontece em 4 partidas”.

Os confrontos finais acontecerão entre da seguinte forma: Real Madrid e PSG, pela categoria sub 9; Real Coelhense e Corinthias, na categoria sub 11/13; Engenheiro Coelho e Real Madrid, também pela categoria sub 11/13 e River Plate e Mesclado, pela categoria sub 15/17.

A escolinha de futebol da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho é realizada no Estádio Municipal e é gratuita para os moradores da cidade. “Venha prestigiar as nossas equipes. Se você tem um filho, sobrinho ou conhece alguém nessa idade, faça a inscrição e participe da escolinha de futebol. É uma experiência muito valiosa para as crianças”, convida Edivon

Inscrição

Para realizar a inscrição e participar das aulas, a crianças deve se dirigira até o ginásio municipal, acompanhada de um responsável. É necessário apresentar uma cópia do RG, uma cópia do comprovante de residência e uma foto 3×4 da criança.

Vale destacar que, caso a criança apresente algum problema de saúde, é necessário apresentar o atestado médico no dia da inscrição.

SERVIÇO

Final do torneio ‘Revelando Novos Talentos’

Sexta-feira (8), – 13h

Ginásio Poliesportivo Governador Mário Covas