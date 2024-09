Fiscalização de trânsito em Estiva Gerbi resulta na captura de procurado por homicídio

Na noite de 15 de setembro, durante uma operação de fiscalização de veículos e condutores em Estiva Gerbi, a guarnição abordou um veículo modelo Fox para inspeção de trânsito. A documentação do veículo e do condutor estavam regulares de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). No entanto, ao realizar uma pesquisa via COPOM, o nome do condutor não apresentou nenhuma pendência nos sistemas de informação do Estado de São Paulo.

A situação tomou uma nova direção quando a guarnição descobriu que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vinculada a um RG do Estado de Minas Gerais. Ao buscar mais informações no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi revelada a existência de um mandado de prisão preventiva em nome do condutor. O mandado, emitido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, refere-se a uma acusação de homicídio e tem validade até 23 de setembro de 2028.

Diante do descobrimento do mandado, o condutor foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) em Mogi Guaçu. Após a ciência dos fatos, a escrivã responsável informou o delegado de plantão, que confirmou a validade do mandado de prisão. O condutor foi então mantido sob custódia, aguardando as providências judiciais necessárias.