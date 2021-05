Fiscalização em Conchal encerra duas festas e aplica mais de R$ 20 mil em multas por aglomeração

As equipes percorreram os bairros da cidade para dispersar aglomerações e solicitar o fechamento de estabelecimentos que estavam abertos após o horário permitido pela lei, informou a fiscal de plantão, Jaqueline Locatelli Gomes. Segundo ela, proprietários de cinco bares foram orientados a fechar e nenhuma multa foi aplicada.

Após a ação na área urbana, as equipes seguiram para uma chácara no bairro Iate onde ocorria uma festa. Houve correria e sobraram 83 pessoas no local, muitas delas sem máscara de proteção facial. “Tinha aproximadamente 200 pessoas, mas a maioria se evadiu”, disse o comandante da CGM de Conchal, Benedito Aparecido Abreu. O responsável pelo evento foi multado em R$ 10.530,58.