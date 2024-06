Flagrante de Violência Doméstica e Descumprimento de Medida Protetiva: Indivíduo Preso

Na tarde de 27 de junho de 2024, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a um chamado de violência doméstica na área rural de Cosmópolis. Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela vítima, N., de 57 anos, que seu filho, C., de 42 anos, havia invadido sua residência e causado danos aos objetos domésticos.

A vítima relatou ainda que possui uma medida protetiva de urgência contra seu filho, o qual apresenta um quadro médico de epilepsia. De posse dessas informações, os policiais adentraram a residência para abordar o indiciado. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo.

No entanto, C. sofreu uma crise convulsiva no momento da abordagem, o que levou os policiais a acionarem uma ambulância. O indiciado foi conduzido ao Hospital Municipal, onde teve outra crise, desta vez de agressividade, necessitando permanecer sob observação médica e escolta policial.

Após receber alta médica, C. foi encaminhado ao Plantão de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência reforça a importância de medidas protetivas e a rápida atuação da Polícia Militar em situações de violência doméstica, garantindo a segurança da vítima e a devida condução do indiciado para as autoridades competentes.