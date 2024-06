Flores de outono-inverno: cores vivas e exuberantes com tons desbotados são marca da estação

Arquivo: PMC

Flores como o copo de leite, gérbera e as suculentas apresentam variedades de tons em amarelo, laranja e vermelho intenso, além de serem mais duráveis

No outono-inverno também é possível enriquecer o seu jardim e embelezar ambientes internos com flores exuberantes que trazem a personalidade da estação. O Mercado de Flores, Plantas Ornamentais e Acessórios da Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa Campinas) fica movimentado neste período por conta das flores que mais se adaptam à época como o copo de Leite, a hortência, a lavanda, a gérbera, a flor-de-maio e variadas espécies de suculentas e cactos.

Os gêneros botânicos de suculentas como Aeonium, Sempervivum e Falcárias são muito comuns nesta época com cores intensas, vibrantes e flores que alegram, como o Aeonium arboreum, o Sempervivum tectorum e a Falcaria tigrina, assim como as flores dos cactos do gênero Mammilaria. Segundo a permissionária Yara Borges, as flores desta estação são marcadas pela riqueza de cores, texturas e aromas e elas costumam ficar viçosas por mais tempo.

“Lembrando que, apesar delas serem adeptas aos dias mais frios e secos, é importante manter alguns cuidados como a rega abundante, porém mais espaçadas, de acordo com a umidade do ar”, afirma Yara.

Conforme a permissionária do Box Myroia Plantas, as suculentas do outono inverno são bastante usadas para ornamentação, plantio e composição de jardim.

Yara destaca ainda que este é um período excelente e ideal para fazer a reprodução das mudas, a reposição e manutenção de canteiros e arranjos porque requer menos cuidados e elas se adaptam e se desenvolvem melhor.

O clima do outono-inverno tem sua parte no ciclo da vida e sua beleza característica na natureza. Segundo o permissionário do Box Rosa de Saron, Thainan Suate, as flores que desabrocham nesta época são resistentes, mantêm consistência em suas cores e variam entre tons amarelos, laranjas e vermelhos. “As gérberas, por exemplo, têm um visual campestre e costumam durar de duas a cinco semanas plantadas, diz Suate. E a dica dele para essa planta é usá-la em arranjos coloridos ou de uma única cor, que pode ser amarela, laranja, branca, rosa ou vermelha.

Para ter um jardim sempre vivo e bonito neste período, é importante conhecer algumas singularidades do clima, quando o sol aquece de maneira gradual, os ventos são mais constantes e as temperaturas variam ao longo do dia, indica o permissionário.