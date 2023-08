Fogo no parquinho: Mulher flagra marido com outra na cama da sogra, volta para casa e incendeia o próprio quarto em surto emocional

Reportagem : Susi Baião

Foto: Enviada por morador

A tarde deste domingo (6) foi marcada por uma cena inusitada e chocante no bairro Florianópolis, em Jaguariúna. Uma mulher, cuja identidade foi preservada, protagonizou um incidente dramático ao incendiar o quarto do casal após flagrar seu marido em uma situação comprometedora com outra mulher na cama da sogra, localizada em outro bairro da cidade.

A descoberta surpreendente deixou a mulher tomada pela emoção, e em um momento de desespero e extremo descontrole emocional, ela decidiu tomar uma atitude drástica ao retornar para sua residência e incendiar o quarto que compartilhava com seu íntimo.

Os vizinhos se uniram rapidamente para tentar conter as chamas, demonstrando solidariedade e empatia diante da emergência. Uma intervenção rápida evitou que o incêndio se alastrasse ainda mais e provocasse danos maiores. A ação ágil dos moradores foi essencial para conter o incêndio e limitar os danos, que se concentraram principalmente no colchão e em alguns móveis do quarto.

As autoridades foram notificadas do ocorrido e chegaram ao local para registrar a ocorrência e garantir a segurança de todas as partes envolvidas. A mulher foi encaminhada pela ambulância ao hospital local para receber atendimento médico, devido ao forte abalo emocional que vivenciou. Felizmente, ela não apresentava lesões físicas em decorrência do incidente.

Segundo informações colhidas junto a vizinhos e conhecidos do casal, não seria a primeira vez que a moradora teria flagrado seu marido com outra pessoa.

O episódio pode ter sido o estopim para essa atitude desesperada e impensável, em que, no calor do momento, recorreu ao fogo como forma de expressar sua raiva e dor.