FORÇA-TAREFA DA PREFEITURA DE JAGUARIÚNA COMBATE COMÉRCIO ILEGAL DE SUCATA

Uma força-tarefa da Prefeitura de Jaguariúna, que reúne a Secretaria de Segurança Pública, Guarda Municipal e Diretoria de Fiscalização Tributária, com o apoio da Polícia Militar, fechou o cerco ao comércio ilegal de sucata na cidade, nesta quarta-feira, dia 22 de maio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Jaguariúna, o objetivo da ação foi localizar objetos comumente furtados em residências, construções e prédios destinados à locação.

Foram visitados oito pontos de compra e armazenamento de sucatas. Durante a operação, a documentação e o cadastro desses estabelecimentos junto ao município foram rigorosamente fiscalizados. Os fiscais presentes constataram diversas irregularidades administrativas.

“Em uma revista minuciosa dos estoques, foram encontrados objetos sem origem identificável. No entanto, a ausência de vítimas que pudessem reconhecer esses itens impediu que medidas mais severas fossem tomadas. Diante disso, os comerciantes foram orientados a implementar um rigoroso controle documental”, explicou o secretário de Segurança Pública, Edgard Mello do Prado Filho.

Os comerciantes de sucata foram orientados a registrar detalhadamente a entrada de cobre e outros metais valiosos. Este registro deve incluir o nome do vendedor, o número de seu documento de identificação, além de fotos do produto adquirido e do documento do vendedor.

A força-tarefa reflete um esforço coordenado para coibir o comércio de materiais de origem duvidosa e garantir a regularidade administrativa dos estabelecimentos da cidade. A fiscalização contínua e o cumprimento das novas diretrizes documentais visam inibir práticas ilícitas e fortalecer a segurança no município.

Foto: divulgação