Força Tática Captura Foragido em Mogi Guaçu Após Cerco Policial

Na tarde de 12 de outubro, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar de Mogi Guaçu, atuando na área da 1ª Companhia, realizou a captura de C., um indivíduo procurado pela Justiça, após uma operação de cerco policial.

De posse de um mandado de prisão contra o suspeito, o pelotão organizou uma ação estratégica, deslocando-se até a residência de C.. Ao avistar as viaturas, o indivíduo tentou fugir, correndo para o quintal de sua casa e pulando para a propriedade vizinha. No entanto, com o cerco montado, os policiais o localizaram.

Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, porém, ao ser pesquisado via COPOM, foi confirmado que ele era procurado por receptação. Além disso, o suspeito já possuía passagens pelos crimes de roubo e porte de arma de fogo de calibre restrito, além de estar evadido do sistema prisional.

C. foi informado sobre o mandado de prisão em seu desfavor, e a polícia procedeu com sua detenção. Durante as buscas na residência, autorizadas pela mãe do suspeito, foram encontrados aproximadamente R$ 2.100,00, valor que ela afirmou ser proveniente de sua aposentadoria e destinado ao pagamento de contas.

O indivíduo foi conduzido ao CPJ de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantã, formalizou o boletim de ocorrência de captura de procurado. C.R.M. permanece preso, à disposição da Justiça.