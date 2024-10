Força Tática Captura Procurado em Mogi Guaçu na Noite de 9 de Outubro

Na noite de 9 de outubro, uma equipe de Força Tática da Polícia Militar prendeu um indivíduo procurado pela Justiça durante patrulhamento pela área da 1ª Companhia de Polícia Militar, em Mogi Guaçu. O capturado, identificado como L., tentou disfarçar sua conduta ao perceber a aproximação dos policiais, mudando de direção repentinamente e simulando que chamava um morador em frente a uma residência.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e a busca pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta via COPOM, foi constatado que o homem era procurado pela Justiça, com um mandado de prisão em aberto, expedido pela 2ª Vara da Comarca de Campinas-SP, referente ao crime de furto.

L. foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão ratificou a prisão e elaborou o Boletim de Ocorrência. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.