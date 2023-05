FORÇA TÁTICA ENCONTRA ARMA DE FOGO ROUBADA DE POLICIAL MORTO EM MOGI MIRIM

Reportagem: Susi Baião

Uma equipe de Policiais Militares da Força Tática do 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, encontrou na tarde de quinta- feira (27), a arma calibre 38 roubada do cabo da Polícia Militar Rodoviária Welton Santos, assassinado no último dia (21), durante um assalto na cidade de Mogi Mirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, além do revólver do policial, também foram encontrados um revólver calibre 32 e uma pistola de Airsoft ( simulacro ). Os objetos estavam em uma sacola plástica pela Avenida Expedito Quartieri, no bairro Vila Dias em Mogi Mirim.

A polícia chegou até o local após receber uma informação de que a arma do policial morto estaria abandonada em uma mata próximo ao rio conhecido como ” Rio do Boa”.

Ao chegar ao local onde estava a arma, a PM identificou que uma das armas pertencia ao cabo Welton. Os objetos foram recolhidos pela perícia e encaminhado ao Instituto de Criminalística ( IC), de Mogi Guaçu .

Welton Santos de 39 anos, foi baleado após ser abordado por dois criminosos quando seguia de moto ao trabalho, no último dia (21), na cidade de Mogi Mirim. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça .

Policiais militares foram acionados e encontraram Santos caído no chão. O PM foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Participaram desta ação: Sargento Amarildo, Cabo Wagner, Soldados Mendes e Wendel.