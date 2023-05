FORÇA TÁTICA PRENDE HOMEM PROCURADO POR AGRESSÃO

Reportagem: Susi Baião

Policiais da Força Tática (PM) prenderam na cidade de Mogi Mirim, na noite desta sexta-feira (5), um homem de 52 anos procurado pela Justiça.

De acordo com as informações da corporação, uma equipe fazia o patrulhamento pela Rua Firminio Whitacker quando se depararam com o homem, conhecido nos meios policiais pela prática de furto em residência, em frente a uma residência.

Durante abordagem nada de ilícito foi encontrado junto ao averiguado, porém ao pesquisarem os antecedentes criminais do mesmo, os militares constataram que ele se encontra procurado pelo crime de agressão.

O indiciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, a uma unidade prisional da região.