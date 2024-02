Formando Campeões Multiesportes: atletas do projeto recebem kits de uniformes

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Liga Desportiva Guaçuana, realizou na manhã desta quinta-feira, 22 de fevereiro, um ato simbólico para oficializar a entrega dos kits de uniformes para as crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Formando Campeões Multiesportes. O evento aconteceu na sede da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg).

O evento contou com a presença do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, do secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira, do representante da Liga, Pedro Valim, além dos vereadores Raphael de Godoy Locatelli, Paulo Henrique Pereira, o Paulinho, e Natalino Tony Silva.

Os kits de uniformes, contendo uma camiseta e um shorts, são para 150 participantes do projeto com idade entre 7 e 17 anos, sendo eles 75 atletas da modalidade de handebol e outros 75 do vôlei. O projeto é do programa da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e conta com patrocínio das empresas Supermercado Big Bom e Ingredion Brasil.

Crianças e adolescentes interessados em participar do Projeto Formando Campeões Multiesportes podem fazer suas inscrições diretamente com os professores Luciene Sporta (handebol) e Eduardo Camargo (vôlei) nos locais de treinamento. É importante destacar que as vagas são limitadas.

“Neste momento, atendemos somente essas duas modalidades, mas para o ano de 2025 já está aprovado para que o basquete faça parte do Formando Campeões Multiesportes. Além disso, as modalidades de ginástica rítmica, atletismo e atletismo paralímpico também serão incluídas nos próximos anos”, falou o secretário da SEL, Paulo César Moreira.

Vôlei

Ginásio Municipal Jornalista Ari Marchiori

Endereço: Rua Cristóvão Colombo, 950, na Vila Paraíso

Treinamento: terça e quinta-feira

Horário: 8h às 9h45

Idade: 11 a 17 anos

Escola Estadual Professor Nelson Girard

Endereço: Rua João Marquesi, 20, no Jardim Hedy

Treinamento: segunda e quarta-feira

Horário: 9h às 11h

Idade: 11 a 17 anos

Escola Estadual Professora Almerinda Rodrigues

Endereço: Rua Jandaia do Sul, 111, no Jardim Ypê II

Treinamento: quarta-feira das 16h às 18h; e sexta-feira das 14h às 16h

Idade: 11 a 17 anos

Handebol

Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira (Ceresc)

Endereço: Rua Tambaú, s/n, no Vila São Carlos

Treinamento: terça e quinta-feira

Horário: 16h30h às 18h30h

Idade: 11 a 14 anos

Horário: 18h30 às 19h30

Idade: 7 a 10 anos

Centro Esportivo Alcides Macena Maria (Pelezão)

Endereço: Rua Irati, 28, no Jardim Ypê II

Treinamento: segunda e quarta-feira

Horário: 16h30 às 18h30

Idade: 11 a 14 anos

Horário: 18h30 às 19h30

Idade: 7 a 10 anos