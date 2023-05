Formigas na ração? Saiba aqui como acabar com elas!

Você já deve ter percebido como as formigas são organizadas e tem um faro incrível para encontrar o pote de ração de seu filhote peludo, não é mesmo? Acontece que formigas têm um sistema de rastreamento muito eficaz. Uma vez que uma formiga encontra uma fonte de alimento, ela vai estabelecer um rastro de feromônios para outras formigas a seguirem.

Como acabar com as formigas na ração?

A comida dos nossos pets é um verdadeiro banquete para esses seres minúsculos. Por isso, a invasão de formigas na ração dos pets é um problema bastante frequente. Elas contaminam o alimento, podem picar o peludo e causar um baita incômodo ao bichinho.

A gente costuma ter pavor de barata, mas não dá tanta importância para as formigas. Elas parecem inofensivas, mas não se deixe enganar, elas carregam consigo os mais diferentes tipos de bactérias, fungos e vírus, pois em seu caminho em busca de alimento, podem passar por lixeiras, esgotos, etc.

Mas como afastar as formigas no pote de ração?

Água como barreira protetora

Será necessário dois potes de tamanhos diferentes. Este é um método simples, o único ponto fraco é que pode gerar bastante bagunça, caso o seu pet mexa muito no pote na hora de comer. Coloque água no pote maior e posicione o pote menor da ração sobre o pote com água, de forma que a água não entre em contato com a ração, fazendo uma barreira para protegê-la da invasão de formigas.

Já existem vasilhas para cachorro e gato com sistema anti-formigas, que possuem pequenas áreas para serem preenchidas com água ao redor da parte destinada para a ração.

Barreira de sabão para acabar com a formiga

Formigas evitam caminhar sobre áreas com sabão. Por isso, se você pegar uma barra de sabão e desenhar um círculo ao redor do pote de comida, passando várias vezes para certificar-se de que será uma barreira consideravelmente espessa, você surpreendentemente evitará a invasão de formigas na ração do seu pet.

É importante lembrar que o sabão sai após chuvas ou após alguns dias exposto, sendo necessário refazer a barreira. Além disso, certifique-se que seu bichinho não irá adquirir o hábito de lamber o sabão.

Barreira de Giz para cachorro

O método é o mesmo utilizado para o sabão, porém utilizando giz comum. Basta criar uma barreira espessas sobre as quais as formigas evitam caminhar.