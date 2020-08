Fórmula 2: Samaia busca mais evolução na “mágica” Spa-Francorchamps

A sétima etapa da temporada 2020 da Fórmula 2 acontece neste final de semana na pista de Spa-Francorchamps, na Bélgica, a preferida de 10 entre 10 pilotos por suas características de alta velocidade e combinações de descidas e subidas, como a mítica sequência Eau Rouge-Radillon, na qual os carros de Fórmula 1 contornam em aceleração máxima a 300 km/h.

Estreante na Fórmula 2, Guilherme Samaia espera continuar a evolução das últimas etapas e dar mais um passo à frente com a equipe Campos Racing. Será sua primeira experiência no traçado de 7.004 metros com o Dallara F2 de 620 cavalos.

“Corri uma vez em Spa, em 2017 de Euroformula e fui ao pódio em terceiro lugar. Gosto muito da pista, por sua história e por suas características. Não dá para colocar em palavras o quanto é legal acelerar nesse traçado. Velocíssimo, longo, curvas de alta velocidade… O ponto é que depois de dois dias trabalhando direto no simulador, a expectativa é de dar mais um passo à frente”, apontou Guilherme.

As atividades de pista começam nesta sexta-feira (28) com um treino livre de 45 minutos e em seguida a classificação para definição do grid em 30 minutos. No sábado (29) acontece a Feature Race, que é a corrida mais longa, de 25 voltas; no domingo (30), invertem-se os oito primeiros colocados da primeira prova e dá-se a largada para a Sprint Race, que é a prova mais curta, de 18 voltas. As duas corridas da Fórmula 2 são transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Fórmula 1 no YouTube.

PROGRAMAÇÃO DA ETAPA*:

Sexta-feira (28 de agosto)

Treino livre: 7h55 (45 minutos)

Classificação: 12h00 (30 minutos)

Sábado (29 de agosto)

Feature Race: 11h45 (60 minutos ou 37 voltas)

Domingo (30 de agosto)

Sprint Race: 6h10 (45 minutos ou 26 voltas)

*_Horários de Brasília_