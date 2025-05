Fórum debate turismo, inovação e sustentabilidade na Região Metropolitana de Campinas

No próximo dia 20 de maio, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) será palco de um importante evento voltado ao futuro do turismo regional: o Fórum Turismo, Inovação e Sustentabilidade da RMC (Fórum TurIS-RMC).

Realizado pela Faculdade de Turismo da PUC-Campinas, com apoio do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau (CRC&VB) e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campinas, o encontro acontecerá no Hub Gastronômico e Espaço Mescla II, no Campus I da universidade, e reunirá representantes da academia, do setor privado e do poder público para debater os rumos do turismo local.

Com início às 8h30 e programação ao longo de toda a manhã, o evento propõe reflexões estratégicas sobre o papel do turismo no desenvolvimento regional, com foco em inovação, ciência, tecnologia e sustentabilidade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://lets.4.events/forum-turismo-inovacao-e-sustentabilidade-da-rmc-forum-turis-rmc-C24785E6.

“O turismo é uma importante alavanca econômica para Campinas e para toda a RMC. Ele movimenta setores como hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e eventos, gerando empregos e atraindo investimentos. Quando fortalecemos o turismo, estamos impulsionando toda a cadeia produtiva local. Eventos como esse são essenciais para fortalecer o ecossistema do turismo em Campinas e nas cidades da região. Ao reunir gestores, empresários, pesquisadores e estudantes, conseguimos alinhar ideias, projetar ações concretas e impulsionar o desenvolvimento sustentável do setor”, avalia o diretor do Departamento de Turismo de Campinas, Eros Vizel.

Diálogo entre universidade e mercado

Segundo a organização, o objetivo é fortalecer as conexões entre o conhecimento acadêmico e o setor turístico, promovendo ideias criativas e soluções sustentáveis para os desafios enfrentados pela atividade na RMC.

“O Fórum de Turismo vem complementar o esforço de todos nós do segmento do Turismo em termos mais um espaço de debate, novas ideias e a possibilidade de definirmos o caminho e diretrizes do turismo para os próximos anos, conforme pilares da sustentabilidade, inovação, capacitação profissional e integração com demais destinos turísticos”, afirma Luis Felipe Campos Almeida, presidente do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau.

Programação com especialistas

A programação contará com dois painéis temáticos. O primeiro, “Turismo, Inovação, Negócios e Sustentabilidade na RMC”, reunirá nomes como Alexandra Caprioli, secretária municipal de Cultura e Turismo de Campinas, e Leandro Cássio, do Grupo Royal Palm Hotels & Resorts, com mediação de Luís Felipe Almeida, presidente do CRC&VB e do COMTUR Campinas.

Já o segundo painel abordará o tema “Formação superior em turismo e inovação: diferencial competitivo no mercado”, com participação de representantes do Senac Campinas, Rede Vitória de Hotéis, Expo Dom Pedro e Grupo Royal Palm, além da mediação da professora Ana Maria Fernandes.

O evento conta ainda com o apoio da ESG Pulse, empresa especializada em práticas sustentáveis e responsáveis no setor de eventos.

Ações para o futuro

Além de promover debates sobre os caminhos do turismo, o Fórum TurIS-RMC pretende gerar impactos duradouros para Campinas e região. A ideia é que o evento passe a integrar o calendário oficial da cidade e contribua para a formulação de políticas públicas e ações práticas em turismo.

Serviço

Fórum Turismo, Inovação e Sustentabilidade da RMC (Fórum TurIS-RMC)

Data: 20 de maio de 2025 (terça-feira)

Horário: 8h30

Local: Hub Gastronômico e Espaço Mescla II – Campus I da PUC-Campinas