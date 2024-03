Fórum Regional reforça conceito de Campinas como Cidade Inteligente

Evento ocorreu na sede do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e contou com a participação do governador em exercício do Estado de SP, Felicio Ramuth; e do vice-prefeito Wanderley de Almeida

Fomentar cidades inteligentes em todo o Estado de São Paulo trabalhando uma gestão pública municipal moderna, com os pilares de inteligência, sustentabilidade e resiliência. Com esse conceito aconteceu o Fórum Regional Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis, promovido pelo Instituto Smart City Business América (ISCBA), nesta terça-feira, 19 de março, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Com a presença do governador em exercício do Estado de São Paulo, Felicio Ramuth; do vice-prefeito de Campinas, Wanderley de Almeida; e outras autoridades, o encontro reforçou Campinas como polo de tecnologia e inovação.

“Campinas é um exemplo nessa área, desde o enfrentamento das mudanças climáticas até na parte de inovação. Nossa cidade é sempre uma referência”, disse o vice-prefeito, que continua: “Ficamos orgulhosos de receber este encontro e ver Campinas cada vez mais forte nestas áreas. Estamos fazendo de tudo para potencializar e estimular ainda mais esse diferencial”.

Para o governador em exercício, o principal objetivo do encontro foi “fomentar a implantação não só de tecnologia e inovação, mas também que as nossas cidades se transformem em cidades sustentáveis, resilientes e com melhor prestação de serviços para o cidadão do Estado de São Paulo”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi, fez uma apresentação das iniciativas que a Prefeitura está fazendo para evidenciar a cidade como Polo Global de Desenvolvimento Sustentável. “Projetos como o HIDS – Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, a revitalização do Pátio Ferroviário para abrigar um Hub de Inovação e o Campinas Innovation Week vão transformar o futuro da cidade”, disse.

O Fórum também contou com a presença do presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito; do vice-presidente do Instituto Smart City Business América, Lívio Giosa; do CEO do ISCBA, Leopoldo Albuquerque; e do professor da PUC/COGEAE Marcelo Graglia, além de outros especialistas do tema.

Painéis

Foram realizados quatro painéis: As Ondas de inovação e a nova revolução tecnológica impactando as cidades, com Marcelo Graglia; As Soluções Municipais já aplicadas na questão da Inovação/Cases Tecnológicos, com dois painéis de três cases cada; e Modelos de Financiamento de Projetos de Cidades Inteligentes, voltados para a contratação de Serviços em Tecnologia, com Luca Seeder Iacona, superintendente de negócios dos setores privado e público da Desenvolve Campinas.

Smart City Business America (ISCBA)

O encontro é promovido pelo ISCBA, que está presente em nove países do continente americano e promove o avanço das discussões relacionadas às Smart Cities na região, sendo líder da iniciativa para criação de um ecossistema e de um mercado de cidades inteligentes no Brasil. Tem o apoio da Desenvolve SP, a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura Municipal de Campinas.