Fotografia: exposição de Juliana Engler na Casa de Vidro oferece olhar único sobre a vida

Crédito FOTO: Divulgação

Obra da fotógrafa campineira Juliana Engler

A Casa de Vidro do Museu da Cidade, localizada no Lago do Café, abre suas portas para a exposição fotográfica Construções Poéticas, da fotógrafa campineira Juliana Engler. A abertura da exposição será no dia 10 de novembro, às 19h, e as visitas seguirão até 9 de dezembro. A entrada é gratuita. O projeto Construções Poéticas foi contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas – FICC 2022, pertencente à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

A mostra conta com 14 imagens de 50cm x 50cm impressas em painéis de acrílico, uma vez que este material traz um diálogo interessante com o conceito do trabalho pelos reflexos e transparências possíveis. Com curadoria de Ana Helena Grimaldi e Carolina Engler, além das fotos registradas no período pandêmico, foram incluídas também novas imagens da artista, inéditas confeccionadas especialmente para a exposição.

A exposição oferece um olhar único sobre a vida urbana, vista através da janela de sua casa e registrada pela lente do seu celular a partir de março de 2020, em um momento em que o mundo se recolheu devido à pandemia de Covid-19. “É um convite para questionar como habitar e criar novas realidades a partir das imagens que enxergamos. As fotos retratam como a janela se tornou um ponto de encontro e intersecção entre o eu e o mundo exterior, transformando superfícies distantes em experiências íntimas e poéticas. Essa experiência também mostrou as possibilidades da fotografia por celular, democratizando a arte”, destaca a artista.

Depois da temporada na Casa de Vidro, a exposição irá percorrer por mais locais de Campinas. Uma parte do acervo vai para o Museu da Imagem e do Som (MIS) entre 12 de dezembro e 11 de janeiro. As outras fotos irão para a Casa da Cultura Fundação Cultural de Itajaí e ficarão expostas de 11 de dezembro a 11 de janeiro.

Oficina Fotografia Autoral e Celular

A oficina Fotografia Autoral e Celular também faz parte do projeto e será realizada gratuitamente nos dias 11, 13 e 15 de dezembro na Casa da Cultura Fundação Cultural de Itajaí. A estrutura do curso foi projetada para abordar não apenas aspectos técnicos, mas também para incentivar os participantes a desenvolverem uma visão autoral e artística. A oficina introduz o conceito de mobgraphia, que explora a criação de arte fotográfica por meio do celular, e oferece atividades práticas e análises de imagens para ajudar os participantes a aprimorar suas habilidades. Destinada ao público jovem e adulto, serão oferecidas 20 vagas.

Serviço

Exposição Construções Poéticas

Abertura: 10 de novembro

Hora: 19h

Local: Casa de Vidro – Museu da Cidade

Rua Heitor Penteado, 2145 – Taquaral – Campinas

Visitações: de 11 de novembro a 9 de dezembro

Horários: de terça a sexta, das 10h ao 12h e das 14h às 17h; e sábados, das 10h

às 14h

Entrada: gratuita