Franco Montoro e FEG realizam processo seletivo para três cargos

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro publicou edital no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, referente ao processo seletivo em caráter emergencial de análise de currículos e títulos. O processo é destinado a selecionar candidatos para provimento de emprego público, em caráter temporário, para dois cargos: de bibliotecário e técnico de informática da instituição.

As inscrições e informações adicionais serão efetuadas exclusivamente pela internet, no site www.francomontoro.com.br, a partir do dia 10 de fevereiro até às 23h59min59seg do dia 14 de fevereiro. A inscrição é isenta de taxas. O processo seletivo destina-se a convocação e formação de cadastro reserva e para contratações temporárias para o ano letivo de 2025, com possibilidade de renovação para mais um ano.

O edital prevê uma vaga para cadastro reserva para o cargo de bibliotecário e de duas para o de técnico de informática. O salário do bibliotecário será de R$ 2.710,91 com uma carga horário de 180/mês, sendo necessário o candidato ter curso de graduação em Biblioteconomia com registro junto ao Conselho Regional de Biblioteconomia.

Já o salário de técnico de informática é de R$ 2.266,66 com carga horária de 180h/mês, sendo necessário o candidato ter ensino médio completo com curso técnico nas áreas de programação de dados (software) e/ou montagem e manutenção de equipamentos (hardware).

FEG

A Fundação Educacional Guaçuana (FEG) publicou edital nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, que prevê a abertura das inscrições destinadas à realização de processo seletivo simplificado, em datas e horários a serem oportunamente divulgados, para selecionar candidatos ao provimento, em caráter temporário, de emprego público da categoria funcional de professor de Educação Básica III – na disciplina de geografia.

O interessado deve fazer a inscrição no período de 12 a 13 de fevereiro. As inscrições serão efetuadas, presencialmente, no Setor de Recursos Humanos da FEG, situada na Rua Hugo Panciera, nº 386 – Imóvel Pedregulhal, no horário das 8h às 11h. Será pago o valor de R$ 26 hora/aula.

