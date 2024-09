Franco Montoro vai oferecer curso gratuito preparatório de residência médica para 60 estudantes de Medicina

60 estudantes do curso de Medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) vão receber gratuitamente um curso preparatório para o exame de residência médica que contemplará os alunos do 5º e 6º ano. Na manhã desta sexta-feira, 13 de setembro, o diretor da Franco Montoro, Mário Vedovello Filho, fez o anúncio oficial para os estudantes no auditório da instituição e apresentou os membros da MedCof Questões Médicas (SP), empresa contratada para ministrar o curso.

O curso vai iniciar a partir de janeiro de 2025 e terá duração de 12 meses. As aulas serão ministradas pelos médicos e profissionais da MedCof e serão realizadas sempre aos sábados no período das 8h às 12h, no Campus da Franco Montoro, na Cachoeira de Cima.

Além disso, a preparação também servirá para fortalecer a grade curricular do curso de Medicina da Franco Montoro e ajudará ainda como conteúdo para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que avalia o rendimento dos universitários dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares.