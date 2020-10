FRAS-LE & FREMAX informam: Chevrolet mostra força no primeiro treino livre da Stock Car

“Mais rápido do dia, Galid Osman destacou a igualdade entre os modelos da Chevrolet e Toyota na pista do Velocitta; entre os 10 mais rápidos, sete eram Chevrolet Cruze”

Chevrolet Cruze de Galid Osman foi o mais rápido do treino de sexta-feira

sexta-feira

– Sexta-feira de clima nublado e com ventos; temperatura ambiente em 22 graus e asfalto em 25 graus;

– Tempo de 1min31s280 colocou o piloto da Shell V-Power na frente, apenas 47 milésimos de segundo mais rápido que Gabriel Casagrande;

– Programação de sábado (17) reserva a realização do segundo treino livre e a disputa da classificação para definição do grid de

largada.

* Infográficos apresentam o traçado da pista do Velocitta a ótica da FRAS LE & FREMAX no gerenciamento dos freios oficiais da Stock Car. Para uso editorial livre, pedimos que o material seja creditado a FRAS-LE & FREMAX na publicação.

A Stock Car deu o pontapé inicial para as atividades da sétima etapa da temporada 2020, que acontece neste domingo (18) no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Com clima predominantemente nublado, com ventos amenos e temperatura na casa dos 22 graus – 25 na pista -, os pilotos aceleraram pela primeira vez no final de semana pelos 3.438 metros do seletivo traçado.

O mais rápido da única sessão desta sexta-feira (16) foi Galid Osman, da equipe Shell V Power. O piloto do Chevrolet Cruze #28 destacou a igualdade entre os dois modelos na pista do interior paulista _(veja declaração ao final deste texto)_, embora sete dos dez mais rápidos do dia foram pilotos equipados como Cruze.

Gabriel Casagrande, a apenas 47 milésimos de segundo de Galid, foi o segundo mais rápido, e Julio Campos completou a trinca da Chevrolet. O melhor Toyota Corolla foi o de Nelsinho Piquet, quarto colocado na sessão. O argentino Matías Rossi foi o quinto, também de Corolla, e Ricardo Zonta, vice-líder do campeonato, foi o sétimo; entre eles, o Cruze de Gaetano di Mauro. Os Chevrolet Cruze de Átila Abreu, Marcos Gomes e Ricardo Maurício fecharam os dez primeiros.

No sábado (17), a segunda sessão acontece às 8h40 e terá transmissão ao vivo pelo YouTube oficial da categoria. A classificação para definição do grid de largada começa às 12h15 e será mostrada ao vivo no canal SporTV2. No domingo (18), as luzes

vermelhas se apagam para a sétima etapa da Stock Car às 11 horas – a segunda corrida tem largada às 11h55 -, também com transmissão ao vivo pelo SporTV2.

A FRAS-LE e a FREMAX são as fornecedoras oficiais de pastilhas e discos de freio da categoria, respectivamente, e trabalham em conjunto com as todas as equipes do grid para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência e confiabilidade. A Fremax é a fornecedora dos discos desde 2004 e a Fras-le, desde 2016.

Fala, piloto!

“Esta temporada nosso desempenho tem variado um pouco. Em algumas pistas temos começado bem rápidos, mas de repente, em Cascavel, nosso ritmo não era bom. Fiquei bem feliz com a performance de hoje; o carro estava bom já na primeira saída para a pista. Por ter menos retas, essa pista é melhor para o Cruze na comparação com o Corolla; são menos curvas de alta velocidade, e nisso a gente consegue uma ligeira vantagem. Mas não podemos esquecer que os Toyota mais rápidos estão

carregando lastro, e nessa pista isso conta muito por causa das subidas e curvas de baixa velocidade, que exigem muita tração”.

(Galid Osman, Shell V-Power, Chevrolet Cruze #28)

A pista do Velocitta na ótica da FRAS-LE & FREMAX “O Velocitta tem uma belíssima estrutura e asfalto excelente. Seu

traçado com 14 curvas e um bom mix de subidas e descidas. As freadas tornam se mais técnicas e fortes nas descidas para que o piloto mantenha a trajetória correta e não perca tempo nas curvas. E devido ao fato de ser um traçado com retas curtas, os freios são ainda mais exigidos por haver menos tempo para refrigeração durante a volta, a

qual se passa quase ¼ do tempo freando”.

(André Brezolin, engenheiro de projeto FRAS-LE & FREMAX)

RESULTADO DO 1º TREINO LIVRE (TOP-10)

1. #28 Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min31s280

2. #83 Gabriel Casagrande (R.Mattheis/Chevrolet Cruze) – 1min31s327

3. #4 Julio Campos (Crown Racing/Chevrolet Cruze) – 1min31s549

4. #33 Nelsinho Piquet (Full Time/Toyota Corolla) – 1min31s672

5. #117 Matías Rossi (Full Time Bassani/Toyota Corolla) – 1min31s681

6. #11 Gaetano di Mauro (Vogel Motorsport/Chevrolet Cruze) –

1min31s711

7. #10 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla) – 1min31s852

8. #51 Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze) – 1min31s938

9. #80 Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze) – 1min31s972

10. #90 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Chevrolet Cruze) – 1min32s005

PROGRAMAÇÃO DA 7ª ETAPA

Sábado, 17 de outubro

08h40 – 09h10 – 2º treino Stock Car – 1º Grupo

09h20 – 09h50 – 2º treino Stock Car – 2º Grupo

10h05 – 10h35 – 3º treino Stock Light – 1º Grupo

10h45 – 11h15 – 3º treino Stock Light – 2º Grupo

12h15 – 12h50 – Classificação Stock Car

13h05 – 13h20 – Classificação Stock Light

16h00 – Largada 4ª etapa Stock Light – Corrida 01, 30 minutos + 1

volta

Domingo, 18 de outubro

11h00 – Largada 7ª etapa Stock Car, Corrida 01 – 30 minutos + 1

volta

11h55 – Largada 7ª etapa Stock Car, Corrida 02 – 30 minutos + 1

volta

13h20 – Largada 4ª etapa Stock Light, Corrida 02 – 30 minutos + 1

volta

Vencedores até o momento na temporada:

Goiânia: Ricardo Zonta e Rubens Barrichello

São Paulo: Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta

Londrina: Rafael Suzuki e Ricardo Maurício

Cascavel: Thiago Camilo, Bruno Baptista e Daniel Serra

Classificação do campeonato, após seis etapas (Top-10):

1º – Cesar Ramos – 146 pontos

2º – Ricardo Zonta – 132

3º – Thiago Camilo – 130

4º – Ricardo Maurício – 130

5º – Rubens Barrichello – 126

6º – Daniel Serra – 119

7º – Átila Abreu – 116

8º – Rafael Suzuki – 104

9º – Allam Khodair – 103

10º – Nelsinho Piquet – 99

Sobre a FRAS-LE:

No mercado há mais de seis décadas e uma das cinco maiores fabricantes mundiais de materiais de fricção, a Fras-le, que faz

parte das Empresas Randon, é uma marca reconhecida globalmente. Com mais de 12 mil referências nas marcas FRAS-LE & Lonaflex, a empresa coloca ao alcance do consumidor uma linha completa de produtos de fricção da mais alta qualidade, desenvolvidos e testados em seu Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, um dos mais bem equipados do mundo, que conta com laboratórios químico, físico, piloto e o Centro Tecnológico Randon, um centro de testes por excelência.

A empresa expandiu seu portfólio com a aquisição, em 2012, da Controil, que fabrica componentes para freios e embreagens e polímeros automotivos. Em 2018, mais 2.500 referências com a marca FREMAX foram incorporadas ao mix de produtos da FRAS-LE, com a aquisição da empresa, que produz discos, tambores de freios e cubos de roda.

Desde 2016, a Fras-le é a fornecedora oficial das pastilhas de freio dos carros da Stock Car, Stock Light e Mercedes-Benz Challenge. A FREMAX, desde 2004, também é a fornecedora oficial dos discos de freio da Stock Car, assim como das categorias Stock Light, Mercedes-Benz Challenge, Porsche GT3 Cup, Sprint Race e Old Stock

Recentemente, a FRAS-LE concluiu a aquisição da Nakata Automotiva que, dentre os principais itens estão amortecedores, terminais e barras de ligação e direção, pivô e bandejas de suspensão, juntas homocinéticas, componentes de eixos cardan e diferencial.

FRAS-LE

Site: www.fras-le.com [9]

Facebook: @FrasleOficial

Instagram: @frasleoficial

FREMAX:

Site: www.fremax.com [10]

Facebook:@FremaxBrasilOficial

Instagram: @fremaxbrasil

