FREE PLAY TERÁ QUATRO NADADORES NO PAULISTA JUNIOR E SÊNIOR DE VERÃO





Bárbara, Melissa, Murilo e Tomas representarão a equipe mogimiriana no Clube Internacional de Regatas, em Santos (SP)

Os melhores nadadores do estado de São Paulo estarão reunidos nesta semana em Santos (SP). Eles participarão no Campeonato Paulista Júnior e Sênior de Natação de Verão, o 22º Troféu Alberto Martin Perez. O Clube Internacional de Regatas será o palco das disputas, agendadas para esta sexta-feira, 4, e sábado, 5.

A Academia Free Play Sports representará mais uma vez a cidade de Mogi Mirim e levará quatro atletas para a competição. Melissa d’Orazio Almeida é a representante na categoria junior 1, para atletas nascidos em 2005. Na sênior, que reúne competidores nascidos de 2002 em diante, três nadadores obtiveram índice: Bárbara Cecato Barboza, Murilo Cecato Barboza e Tomas Coradi Lino.

“Cada Paulista tem uma característica diferente. A equpe quando é junior e senior ela vai se modificando, amadurecendo. Cada um tem uma vida e é meio que uma metamorfose. A Bárbara está no último ano de faculdade e, mesmo deixando a natação um pouco de lado, focando em se formar e prestar o exame da OAB, e está indo para a nossa guerra do mesmo jeito. Tem o Murilo, integrando a comissão técnica da academia e isso, claro, é um outro momento para ele e está indo forte para o campeonato. Pega o Tomas, trabalhando em um multinacional e saindo de um Finkel (Brasileiro Absoluto) e indo mais forte para um Paulista e a Melissa integrando agora a galera”, frisou Ricardo Antonio Martiniano que, ao lado de Susana Maria Coradi Martiniano, chefia a delegação que vai à Baixada Santista.

No balizamento divulgado pela Federação Aquática Paulista (FAP), organizadora do torneio, a Free Play vai desafiar um total de 15 provas nos dois dias de evento. Vamos começar pelas mulheres e a partir da mais jovem. Melissa estreia neste sábado nos 50 metros nado livre, no mesmo dia encara os 100 borboleta e, no dia seguinte, vai nos 100 livres e nos 50 borboleta.

Bárbara começa no dia 4 pelos 100 metros nado peito e, no mesmo dia, nada os 50 peito. No domingo, vai de 200 medley e 200 peito. Seu irmão, Murilo, vai encarar os 100 e os 50 peito no sábado e os 200 peito no dia seguinte. Já Tomas terá só uma prova no sábado, os 100 borboleta. No domingo ele encara os 50 borboleta, os 100 costas e, por último, os 50 costas.

E o calendário segue em ritmo acelerado até o fim do ano, com a equipe e os pais dos atletas alinhados para os desafios da reta final da temporada. “Na quarta-feira, 2, teve treino 6h30 da manhã e depois, às 9h, uma reunião para acertar com os pais os detalhes para os estaduais. Voltamos este ano para a Copa São Paulo, o Paulista de Vinculados, com o pessoal mais novo, são oito atletas. Mais os infantis, mais os juvenis, os juniors e seniors e é legal os pais, em pleno feriado, participando de reunião e todo mundo treinando. Isso demonstra que a Free Play está exalando natação, Mogi está exalando natação”.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.