Frota da Segurança Pública é reforçada com mais duas motocicletas

A frota da Secretaria de Segurança Pública de Mogi Mirim foi reforçada com duas novas motocicletas para a ronda ostensiva do GAM (Grupo de Operações com Auxílio de Motocicletas) da Guarda Civil Municipal.

Os veículos são duas Yamaha Lander 250 adesivadas e equipadas com todos os instrumentos necessários para a realização das rondas e foram adquiridos por cerca de R$ 94 mil, valor decorrente de emenda parlamentar obtida pela vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira junto à deputada federal Kátia Sastre.

Com a aquisição, a GCM passa a contar com quatro motocicletas em sua frota. “A moto nos gera economia e agilidade com sua capacidade maior de percorrer o Município e de chegar mais rápido até uma ocorrência”, pontuou o secretário da pasta Luiz Carlos Pinto.

A entrega dos veículos aconteceu na manhã desta quinta-feira (1), na sede da Secretaria de Segurança Pública e contou com a presença da vereadora Luzia Cristina e do prefeito Paulo Silva.