Fundação FEAC reforça a importância do Dia de Doar e convida a população a praticar a solidariedade

Acompanhando o movimento global e com lançamento de um e-book, iniciativa em Campinas busca consolidar a cultura da doação como ato de cidadania.

No dia 3 de dezembro acontece o Dia de Doar, uma mobilização mundial que celebra a generosidade e incentiva a cultura de doação. Criado em 2012 pela organização nova-iorquina 92Y, o movimento, conhecido globalmente como Giving Tuesday, ocorre sempre na primeira terça-feira após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. O Brasil aderiu à iniciativa em 2013, sob coordenação do Movimento por uma Cultura de Doação da Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR), e desde então vem ganhando relevância e envolvendo cada vez mais pessoas.

O Dia de Doar busca promover um país mais empático, conectando pessoas e causas em ações solidárias que transformam vidas. Além de incentivar doações financeiras, a data destaca que contribuir vai além de recursos monetários – roupas, alimentos, tempo, conhecimento e até mesmo afeto são formas poderosas de ajudar.

Embora não receba doações, a Fundação FEAC, que há 60 anos atua criando e apoiando projetos que combatam as desigualdades sociais, sobretudo quando envolvem crianças e jovens, convida os cidadãos de Campinas e região a participarem dessa corrente solidária. José Roberto Dalbem, diretor executivo da Fundação FEAC, esclarece que existem diversas formas de contribuir: desde doando alimentos, roupas ou brinquedos, até oferecendo seu tempo como voluntário. “Seja qual for a maneira escolhida de se envolver com a causa, doar não é apenas um gesto de apoio; é também uma forma de exercer a cidadania”, ressalta. E completa: “A data é um convite para todos se engajarem em ações que podem transformar vidas. Cada gesto, por menor que pareça, pode causar um impacto muito significativo”.

Um impulso para a recorrência da doação e do voluntariado

Segundo a pesquisa Voluntariado no Brasil 2021, do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), o país conta com 57 milhões de voluntários. No Brasil, a cultura da doação ainda tem muito espaço para crescer e se consolidar. Embora o país tenha um histórico de ações solidárias, o ato de doar com frequência e consciência precisa ser amplamente difundido. Quando a doação está conectada a uma causa, ela se torna um ato de cidadania ativa, essencial para promover a justiça social e fortalecer comunidades e causas.

Um guia da FEAC para transformar a cultura da doação

Para marcar a data, a Fundação FEAC desenvolveu um e-book exclusivo para inspirar e orientar a sociedade sobre a importância e o impacto da doação consciente. O material, que poderá ser baixado gratuitamente no link https://feac.org.br/doe-campinas-2024/, esclarece questões sobre as diferentes formas de contribuição e apresenta boas práticas que asseguram que cada gesto atenda às reais necessidades dos beneficiários.

Com foco na cidadania ativa, o e-book destaca como a generosidade pode transformar vidas e fortalecer comunidades, promovendo justiça social e inclusão. É uma ferramenta essencial para qualquer cidadão que deseja fazer a diferença, seja individualmente ou em grupo, e para organizações que querem ampliar seu impacto social.

Ao criar este material, a Fundação FEAC reforça seu compromisso em estimular a cultura da doação e de incentivar uma sociedade mais solidária e justa. Mais do que isso: a Fundação convida as pessoas a perpetuar essa prática, de forma que ela vá além do Dia de Doar e do período que antecede o Natal. Fazer o bem, além de gerar transformações na sociedade, também fortalece quem pratica a generosidade, criando conexões que transcendem o ato de doar.