Fundo Social arrecada 526 kg de alimentos não perecíveis durante arrecadação no fim de semana

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu arrecadou 526 kg de alimentos não perecíveis nos dias 17 e 18 de maio, durante os eventos esportivos do Roseira Race, no Campo da Roseira. Foram recebidos 185 kg de arroz, 119 kg de feijão, 96 kg de macarrão, 54 kg de farinha de trigo, 10 kg de fubá, 34 litros de leite, 11 latas de óleo, 9 molhos de tomate e 8 kg de sal.

A presidente do Fundo Social, Vânia Ribeiro, explicou que os itens serão distribuídos para as famílias em situação de vulnerabilidade de Mogi Guaçu e que são cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. “Agradecemos de coração por toda a solidariedade dos moradores de Mogi Guaçu. Todo o conteúdo arrecadado será repassado para as famílias que mais necessitam”, disse a presidente do Fundo Social, Vânia Ribeiro.

