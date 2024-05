Fundo Social de Solidariedade de Pedreira realiza arrecadação para vítimas do Rio Grande do Sul

O Fundo Social de Solidariedade de Pedreira está desenvolvendo a Campanha “Pedreira Solidaria” em prol às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, com arrecadação de água potável e materiais de higiene pessoal e de limpeza.

“A prioridade neste momento é para água potável e produtos de limpeza e higiene, itens solicitados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Comida e roupas não estão entre as principais necessidades neste momento e, por isso, não devem ser enviados”, destaca a Presidente do Fundo Social de Pedreira e Primeira-Dama Vanessa Marinelli Polidoro.

Produtos de limpeza: Água sanitária; Balde; Desinfetante; Detergente; Detergente em pó; Escova para lavar; Esponja para limpeza; Esponja de aço; Limpador multiuso; Luva de látex; Pano de chão; Rodo; Sabão em barra; Sacos de lixo; Saponáceo e Vassoura.

Produtos de Higiene: Aparelho de barbear; Creme dental; Escova de dente; Fio dental; Sabonete; Shampoo e condicionador.

Em Pedreira as doações podem ser efetuadas nas Escolas Municipais e Estaduais; Postos de Saúde; CRAS – Centro de Referência da Assistência Social; CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social; Promoção Social, além dos supermercados Portuga, Daólio e Covabra.