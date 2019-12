FUNDO SOCIAL FORMA MAIS ALUNAS EM CINCO DIFERENTES CURSOS

Aproximadamente 40 formandas receberam hoje, dia 16, os diplomas de conclusão dos cursos oferecidos pelo Fundo Social de Jaguariúna. São alunas dos cursos de Corte e Costura, Modelagem, Bordado em Pedraria, Patchwork e Patchwork II, que tiveram duração de três meses.

A entrega dos diplomas foi feita pela presidente do Fundo Social, Flora Reis e pelas professoras de cada curso. Com essa cerimônia o Fundo Social encerra as aulas ministradas este ano.

A Patrícia Carvalho Magalhães se formou em Corte e Costura e já estava vestindo uma roupa que ela mesma costurou. “O curso foi excelente. Eu não sabia nada de costura e aprendi muito! Quero fazer mais cursos. A Prefeitura está de parabéns por oferecer essa oportunidade para a gente aprender cada vez mais”, elogiou Patrícia.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Fotos: Samuel Oliveira