Fundo Social participa de campanha de arrecadação de agasalhos promovida pela EPTV

O Fundo Social de Solidariedade participa neste sábado, dia 12, da Campanha do Agasalho promovida pela EPTV. A arrecadação acontece das 8h00 às 16h00 na sede do CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher), situado à Rua Ribeiro de Barros, n° 62, em frente ao Parque Juca Mulato.

As doações serão recebidas exclusivamente pelo sistema “drive-thru”. As equipes do Fundo Social e da Secretaria de Promoção Social estarão no local para coletar os agasalhos, respeitando os protocolos sanitários de combate ao coronavírus (Covid-19).

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Marina Clara Godoy Nicolai, lembra que todas as peças recebidas passarão por um processo de higienização antes de serem doadas. Esse procedimento ocorre através da parceria do Fundo Social com a Lavmix. “Essa iniciativa da EPTV reforça a nossa Campanha do Agasalho que já foi iniciada e irá nos ajudar a atender essa demanda por roupas de frio que aumentam com a queda da temperatura”, complementou Marina.

Serviço:

Campanha do Agasalho EPTV 2021

Data: 12 de junho

Horário: 8h às 16h

Local: Em frente ao CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher) – Rua Ribeiro de Barros, n° 62, em frente ao Parque Juca Mulato. Sistema Drive-Thru.