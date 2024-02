FUNDO SOCIAL PREPARA TERCEIRO CICLO GRATUITO DE PALESTRAS PARA PESSOA IDOSA

Pelo terceiro ano seguido, a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, vai promover um ciclo de palestras destinado ao público acima de 60 anos, residentes na cidade de Mogi Mirim. O objetivo é oferecer mais uma oportunidade de convívio social à pessoa idosa, contribuindo, assim, para a melhoria da qualidade de vida.

O foco do Fundo Social com as palestras é orientar as pessoas idosas sobre vários temas, como segurança, relacionamento, moda, beleza, nutrição e saúde, dentre outros. Assim como nos anos anteriores, as palestras serão ministradas por profissionais com formação acadêmica referente a cada tema proposto.

No total, serão nove palestras, que acontecerão mensalmente, entre março e novembro. Todas são gratuitas. Os interessados em participar do ciclo de palestras devem se inscrever de forma presencial no Fundo Social de Mogi Mirim, à avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 275, pela entrada lateral rua Olavo Bilac, s/n, ou pelo telefone (19) 3862-3129.

A primeira palestra será no dia 8 de março, das 8h00 às 10h00, no teatro do Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, dentro do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher que o Fundo Social promoverá neste dia. “Será uma palestra especial, que marcará o lançamento do terceiro ano deste projeto voltado ao público da terceira idade”, disse o assessor do Fundo Social, Marcos Lemes.

O tema ‘Como vai você?’ será abordado pelo educador físico e mestre em performance humana, Marcelo Studart Hunger. Neste mesmo evento do dia 8, haverá a participação da Secretaria de Segurança Pública que irá explanar sobre o trabalho da Patrulha Maria da Penha, criado no município para o combate à violência contra a mulher.

Vale ressaltar que a partir de abril, as palestras serão realizadas sempre na primeira terça-feira do mês, das 9h00 às 10h00, no auditório da Faculdade Santa Lúcia, à rua Ulhôa Cintra, 351, Centro.