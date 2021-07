FUNDO SOCIAL REALIZA JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA NOS PRÓXIMOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JULHO

A próxima edição do programa Jaguariúna Solidária já tem data. Será nos dias 19, 20, 21 e 22 de julho. O programa é realizado pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Jaguariúna.

O Programa Jaguariúna Solidária tem como objetivo fazer a doação de roupas, sapatos e acessórios arrecadados pelo Fundo Social para famílias em situação de vulnerabilidade.

Para evitar aglomerações e permitir mais tranquilidade e conforto na escolha das peças, o atendimento será feito através de um agendamento prévio.

Os interessados devem realizar o agendamento a partir desta segunda-feira (12) até o dia 16 de julho, das 8h30 às 16h, pelo telefone 3937- 4945.

As doações serão realizadas no Centro Dia do Idoso, que fica na Praça Basaglia, 497, no Jardim Zeni, das 9h às 12h e das 13h às 16h.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Flora Reis, destacou o papel importante que o projeto ocupa no atual momento da sociedade. “Reafirmamos a importância dessa ação solidária nesta época de inverno, onde recebemos muitas doações da população em prol da campanha do agasalho”, disse Flora Reis.