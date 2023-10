Fundo Social recebe mais de 500 kg de alimentos do Kenda Open Cup

No último dia 10, o Fundo Social de Solidariedade recebeu a doação de mais de 500 quilos de alimentos e leite arrecadados durante a final do Kenda Open Cup, realizada na cidade nos dias 7 e 8 de outubro.

A entrega foi feita por representantes da Secretaria de Cultura e Turismo, da Kenda e da MX Seguros, que foram patrocinadores do evento. Os mantimentos foram doados pelos participantes do Circuito Absolute Kids e Categorias Pro, Sport e Tour.

A primeira dama e presidente do Fundo, Marina Clara Godoy Nicolai, agradeceu aos atletas pela doação e também aos organizadores do evento. “Agradeço a todos os envolvidos nessa arrecadação. Os mantimentos serão distribuídos entre as famílias cadastradas”.