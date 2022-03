Furto de veículos cresce 25% em Engenheiro Coelho

Registros de furtos no mês de janeiro dispararam na cidade coelhense e chegou a 150% de aumento

Quem tem carro em Engenheiro Coelho já está em alerta com o crescente número de furtos de veículos na cidade. Segundo registros da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o índice deste tipo de crime aumento 25% no ano de 2021 em comparação com o mesmo período de 2021. O mês de janeiro de 2022 já é considerado o pior na média história para os primeiros 31 dias do ano dos últimos 5 anos.

Em 2020 foram registrados 12 furtos de veículos na cidade de Engenheiro Coelho. No mesmo período do ano anterior foram contabilizados apenas 12. Um aumento de 25% na incidência deste tipo de crime. No mesmo período, entre os anos de 2019 e 2020, o mesmo indicador apresentou queda.

Recorde em janeiro

A tendência de alta também foi registrada no mês de janeiro de 2022. Foram cinco furtos de veículos nos primeiros 31 dias do ano. Número superior a todos os índices para o mesmo tipo de crime dos últimos cinco anos.

Em 2018 e 2020 a cidade não registrou furto de veiculo no mês de janeiro. Já nos anos de 2018 e 2021 foram registrados dois furtos em cada ano.

Roubo

O índice de roubo apresentou queda entre os anos de 2021 e 2020. A queda foi de 37,5% no registro de roubo de veículos. Em janeiro 2022 foi registrado um caso, diante de nenhum registro do ano anterior.