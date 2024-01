Furto em loja de informática em Mogi Guaçu resulta em prisão de suspeito

Da Redação

Na tarde do dia 27 de janeiro, um incidente de furto em uma loja de artigos de informática em Mogi Guaçu chocou a comunidade local. Segundo relatos da polícia, o suspeito identificado como S.L.S., de 34 anos, foi detido após confessar sua participação no crime.

A vítima, F.H., de 45 anos, foi a primeira a relatar o ocorrido às autoridades. A ocorrência foi despachada via COPOM, e após investigação, a polícia chegou ao local dos fatos. Lá, foram colhidos relatos dos envolvidos e apresentadas imagens do momento do furto.

Conforme as informações obtidas, S.L.S. assumiu a autoria do delito diante da guarnição policial. Em seguida, foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ), sem necessidade de algemas. A vítima, por sua vez, deslocou-se por meios próprios.

Na CPJ, a escrivã Agda elaborou o Boletim de Ocorrência, registrando formalmente o furto. O Delegado de Plantão foi cientificado do ocorrido e após oitivas, as partes envolvidas foram liberadas.

O caso, que evidencia a importância da pronta resposta policial e da colaboração da comunidade no combate à criminalidade, segue em investigação para esclarecer todos os detalhes e garantir a aplicação da justiça.

Esse evento ressalta a necessidade de medidas preventivas e de segurança em estabelecimentos comerciais, visando proteger tanto os proprietários quanto os clientes de possíveis delitos.