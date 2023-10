Furto Qualificado em Itapira: Dois Indivíduos Presos

Polícia age rapidamente após atitude suspeita em bairro da cidade

Na noite do dia 10 de outubro, por volta das 21h20min, a polícia de Itapira foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de atitude suspeita na cidade. O incidente envolveu um veículo VW Parati de cor vermelha e três indivíduos, que chamaram a atenção dos moradores por desembarcarem do veículo usando capacetes.

Iniciando uma operação de patrulhamento no local, a princípio, nada de irregular foi constatado. Contudo, com o apoio de equipes adicionais, a polícia teve sucesso em localizar o veículo VW Parati, registrado em Mogi Mirim, estacionado na rua Dr. Décio Queiroz Teles. Após consultas via TPD e Senatran, não foram encontrados registros de irregularidades relacionadas ao veículo.

Durante o patrulhamento na área, a polícia avistou dois indivíduos que coincidiam com a descrição dos suspeitos, os quais estavam sentados num bar próximo. Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles. Os indivíduos afirmaram ser naturais de Mogi Mirim e alegaram terem vindo para Itapira de carona.

As equipes apoiaram as buscas na região e, nesse momento, observaram novamente os dois indivíduos que participaram anteriormente. WBFS, proprietário do VW Parati, e WDMB, que fugiram para dentro de uma residência ao avistar as viaturas.

A polícia fez contato com a residência e, após algum tempo, foram atendidos por JWFSJ e WDMB. Quando indagados sobre a presença de objetos ilícitos na casa, ambos afirmaram que as duas motocicletas no interior da residência eram produtos de furto.

Diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante e tiveram seus direitos constitucionais lidos. Em seguida, foram apresentados à autoridade policial de plantão, que ratificou a prisão e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial de Furto Qualificado. Os acusados ​​permaneceram à disposição da justiça.