Furto Qualificado em Mogi Guaçu: Indivíduo é Preso em Flagrante

Na noite de 5 de agosto, por volta das 21h45, a cidade de Mogi Guaçu registrou um furto qualificado. As autoridades foram acionadas via COPOM para atender a uma ocorrência de furto a veículo em andamento. O CGP 1 deslocou-se rapidamente ao local dos fatos, onde se encontrou com o Sr. E, que relatou ter avistado um indivíduo no interior de um GM Montana vermelho estacionado na via, com o alarme acionado. Ao perceber a aproximação, o suspeito fugiu.

Com base nas características fornecidas, a equipe iniciou o patrulhamento e localizou o suspeito nas proximidades. Nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo no momento da abordagem. Em seguida, a equipe retornou ao local da ocorrência e constatou que o vidro do lado do passageiro do veículo estava danificado e o interior revirado.

A equipe fez contato com o proprietário do veículo, Sr. G, através de um número de telefone afixado no para-brisa. O proprietário se deslocou ao local e levou seu carro até a Central de Polícia Judiciária (CPJ). Durante o reconhecimento, a testemunha identificou o suspeito como o autor do furto sem qualquer dúvida.

O proprietário informou que sentiu falta de uma carteira que estava no porta-luvas e que o veículo havia sido movimentado, com o objeto sendo encontrado nas proximidades. O delegado de plantão, foi informado dos fatos e ratificou a voz de prisão em flagrante delito. O indivíduo permanece à disposição da justiça. O caso segue em investigação e o acusado responderá pelo crime de furto qualificado.