Furto, Violência Doméstica e Violação de Domicílio resultam em Prisão em Flagrante

Na manhã desta sexta-feira, dia 09 de maio de 2024, uma ocorrência envolvendo furto, violência doméstica e violação de domicílio foi registrada em Mogi Guaçu. O incidente ocorreu por volta das 11h00, resultando na prisão em flagrante do indiciado.

As autoridades foram acionadas via COPOM após relatos de uma discussão acalorada entre um casal. Ao chegarem ao local, constataram que se tratava de uma desavença entre R. e seu ex-companheiro, C.

Segundo o relato da parte feminina, R., seu ex-companheiro compareceu à sua residência exigindo a devolução de um celular que ele alega ter presenteado durante o relacionamento. Diante da negativa de R. em devolver o aparelho, C. invadiu a residência e subtraiu dois capacetes pertencentes à mãe de R. Fugindo da casa, C. se escondeu dentro de seu veículo.

A equipe policial presente no local solicitou que C. abrisse o veículo para a devolução dos capacetes, porém este se recusou. As partes envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a delegada de plantão, ouviu os relatos e elaborou o Boletim de Ocorrência.

C. foi preso em flagrante e encontra-se à disposição da justiça para as devidas providências legais.