Futebol Amador Série Ouro B conclui 1ª rodada com 52 gols marcados

Partidas foram realizadas em nove praças esportivas e campos de clubes parceiros

Torcedores prestigiam jogo na Praça Argemiro Roque, no bairro São Bernardo

A 1ª rodada do 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro B foi complementada neste domingo, dia 11 de agosto, com a realização de 14 partidas. Com a entrada de graça para os torcedores nas nove praças esportivas e campos de clubes parceiros onde os jogos foram realizados, os números apontaram 52 gols marcados.

A equipe da Família Campo Belo aplicou a maior goleada da rodada ao derrotar o Três Pontas FC pelo placar de 9 a 0. Quem também teve ótimo aproveitamento foi o Unidos da 21 que derrotou o Arsenal Jardim Ieda por 7 a 1. Duas partidas terminaram sem gols, mas mesmo assim a média de bolas na rede por partida, na rodada completa, ficou em 3,8 gols.

A fase de classificação do Campeonato Municipal de Futebol Amador Série Ouro B vai garantir 32 equipes visando a fase eliminatória. Os times com as melhores campanhas serão conhecidos por meio de um ranqueamento. Vale lembrar ainda que são 16 grupos com quatro equipes cada, mas somente duas por grupo estarão na próxima fase.

Resultados 11/8

Praça de Esportes Maria Mãe do Povo (Nóbrega)

08h30: Nóbrega FC 2 x 1 Faustão/Chapadão

10h30: União 14 3 x 2 Panela/Embaixada FlaCampinas

Campo de Futebol do Parque Brasília

08h30: Querozene FC 2 x 0 Jovem Show FC

10h30: Flamboyant/Favela FC 0 x 0 Só Mulekys FC

Praça de Esportes Nazareno Mingone (Pq Universitário)

08h30: Santa Inês 0 x 3 EC Ouro Verde

10h30: Cruzeiro Pq Universitário 2 x 4 Schalke 05

Campo do Verdão (Vila Aeroporto)

11h00: Galícia EC 1 x 0 Independente FC DIC

Praça Argemiro Roque (São Bernardo)

08h30: Arsenal Jd Ieda 1 x 7 Unidos da 21

10h30: Kebrada Esporte Lazer 3 x 0 Nova Era

Arena Campo Belo (Bairro Campo Belo)

08h30: Juventus Puccamp 0 x 0 Nova Aliança

10h30: Familia Campo Belo 9 x 0 Três Ponte FC

Praça de Esportes Tancredo Neves (Tancredão)

08h30: Tancredão FC 1 x 2 Trevo EC

Arena Capivari (Jd Capivari)

11h00: Família Santinho 1 x 2 Botafogo PLB

Praça de Esportes Pq Jambeiro (Jd Nova Europa)

10h30: Santinho/União Jambeiro 5 x 1 New York Campinas