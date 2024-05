Futebol de Base de Amparo empata pela Copa Monte-Alegrense

O futebol de base da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, esteve em campo no fim de semana.

No sábado, o sub-20, 25, em preparação para os Jogos Regionais, jogou no Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia e venceu o Estrela Azul.

No domingo, 26, o sub-17, empatou em Monte Alegre do Sul, por 1 a 1, contra o Juventude de Valinhos, pela Copa Monte-Alegrense. A equipe é líder do grupo B, com 4 pontos e tem mais um jogo, para garantir a vaga para a próxima fase do torneio.

Neste fim de semana, as categorias de base de Amparo têm jogos pela competição no sábado, 1º de junho, às 9h40, contra o Juventude de Valinhos e no domingo, 2, às 9h30, contra o Atibaia, ambos pelo sub-11.