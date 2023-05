Futsal de Amparo está classificado para a segunda fase da Taça EPTV

O futsal masculino da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo começou a semana com dois compromissos.

Na segunda-feira, 8, pela Taça EPTV, o time adulto venceu Santo Antônio de Posse, no Centro Esportivo do Trabalhador, por 6 a 1. Com esse resultado Amparo está classificado para próxima fase da competição.

Na terça-feira, 9, foi a vez do sub-21 entrar em quadra pela Liga Campineira, contra Mogi Guaçu, na casa do adversário.

Os meninos da base se comportaram bem na defesa, porém não houve a mesma eficiência no ataque.

Com 2 a 0, Mogi Guaçu levou a melhor. O sub-21 joga novamente no dia 26 de maio, contra Extrema-MG, também fora de casa buscando sua segunda vitória na competição.