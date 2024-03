Futsal de Artur Nogueira estreia com vitória emocionante na Taça EPTV Campinas

Equipe bateu Limeira por 4 a 2, no Ginásio do Itamaraty; próxima partida acontece em 1º de abril contra Eng. Coelho

Artur Nogueira celebra a brilhante estreia da equipe de Futsal na Taça EPTV Campinas, com uma vitória eletrizante que empolgou os torcedores do início ao fim. O Ginásio Denílson Amaro Rodrigues (Itamaraty) foi o palco desse emocionante confronto “em casa”, onde os atletas da ACEF demonstraram determinação e habilidade em quadra.

O jogo começou com a equipe nogueirense saindo na frente, marcando o primeiro gol e estabelecendo uma liderança inicial de 1 a 0. No entanto, o time de Limeira não se deu por vencido e conseguiu reverter o placar, fechando o primeiro tempo em 2 a 1.

Mas a resiliência e a vontade de vencer dos jogadores de Artur Nogueira foram determinantes. No segundo tempo, a equipe mostrou força e determinação, virando o jogo para 4 a 2 e garantindo assim a vitória na primeira rodada do campeonato.

O Diretor de Esporte, Lazer & Juventude, Rodrigo Burunga, não poupou elogios à equipe, destacando a raça e audácia demonstradas em quadra, além de enaltecer o trabalho dos professores Sandro Catão e Fábio Duzzi. Ele também ressaltou o apoio fundamental do prefeito Lucas Sia (PSD), que tem incentivado os novos talentos e investido no desenvolvimento do esporte na cidade.

PRÓXIMO JOGO

Agora, com o primeiro desafio superado, a equipe se prepara para o próximo confronto. No dia 1º de abril, enfrentará Engenheiro Coelho em um jogo que promete ser igualmente emocionante. A partida está marcada para as 20h45, no Ginásio Poliesportivo Mario Covas, na cidade adversária.

“A expectativa é grande para mais uma atuação brilhante dos nossos atletas, e a torcida de Artur Nogueira estará mais uma vez unida em apoio à equipe. Que venha mais uma vitória e que possamos avançar com sucesso para a próxima fase da competição”, finalizou Burunga.