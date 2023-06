Futsal de Base de Amparo joga em Pedreira no fim de semana

As categorias de base do futsal da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo estiveram presentes na Copa ADR – Associação Desportiva Regional no domingo, 18, no Ginásio Laérzio Carletti, no Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia.

Os confrontos foram contra Socorro, pelas categorias sub10, sub12 e sub14. O balanço confirmou duas derrotas por 3 a 5, no sub10 e 2 a 8, no sub12, além do empate em 2 a 2, pelo sub14.

Na próxima semana, a base do futsal de Amparo entra novamente em quadra pela ADR no Bolão enfrentando, contra Pedreira, no domingo, 25. Os jogos iniciam às 8h30 com sub10 e na sequência jogam o sub12, sub14 e sub16 respectivamente.