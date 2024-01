FUTSAL DE VERÃO 2024: Maior campeonato de Artur Nogueira já tem data marcada

Estreia será dia 22 de janeiro; conheça as 33 equipes participantes

O Campeonato mais aguardado do ano já está com data marcada e promete agitar as quadras de Artur Nogueira. A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da secretaria de Esporte, Lazer & juventude, anuncia os times participantes do Futsal de Verão 2024. Ao todo, foram 33 equipes inscritas nas categorias Feminino e Masculino.

De acordo com o diretor de Esporte Rodrigo Pinheiro, a estreia será no dia 22 de janeiro, uma segunda-feira, a partir das 19h15, no Ginásio Maurício Sia. A divisão dos grupos, bem como a data dos próximos jogos serão definidos via Congresso Técnico, que está marcado para acontecer na próxima segunda-feira (08), na Praça CEU das Artes, às 19h.

Para ficar por dentro dos placares, partidas e toda a comissão técnica, o torcedor poderá baixar o aplicativo “Placar Esportivo”, disponível para iOS e Android, e acompanhar tudo de perto. Uma vez instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa, digitar “Artur Nogueira”.

O secretário da pasta Caio Rodrigues convida a população para vibrar e torcer junto com as equipes. “Vamos iniciar o ano com o pé direito, curtindo o maior Campeonato de Artur Nogueira e apoiando os atletas da região”, exclama.

CONHEÇA AS EQUIPES

Categoria Feminino

Athenas F.C

Casi Futsal

Cosmo E.C

E.C Rezende

Sbs Soccer

Lindoia Futsal

Sintonia Futsal

Fênix FC

Poderosas FC

Barcelona FC

Categoria Masculino

Alquimista – RN Sport

Atlético São Vicente

Boleragem F.C

Borussia Futsal

Dinamarca F.C

EGZ Futsal

Fúria Futebol Clube

Guerreiros União F.C

Inter

Itamaraty

Juventude F.C

Juventus E.C

Os Craques

Pura Amizade – Agapé

Real Parque F.C

Revelação F.C

Roma F.C

Stylo F.C

Supreme F.C

Tabajara F.C

Telektron F.C

Tijuana F.C

União CDHU