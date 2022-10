Futsal e Vôlei orgulham Artur Nogueira e ficam entre os 8 melhores dos Jogos Abertos

Ambas as equipes encerram participação histórica nesta quinta-feira

(13)

As equipes de Futsal Sub-21 e Voleibol Masculino de Artur Nogueira

fizeram história e ficaram entre os 8 melhores do 84º Jogos Abertos

Horácio Baby Barioni do Estado de São Paulo. Ambos os times encerram

suas participações na competição estadual nesta quinta-feira (13).

Os atletas conquistaram as vagas nos Jogos Abertos – considerado o maior

evento da América Latina envolvendo cidades – após vencerem de forma

invicta os Jogos Regionais. Foram partidas emocionantes, que

evidenciaram todo o potencial e preparo das equipes nogueirenses.

“Encerramos nossa participação de forma honrosa e com sensação de

dever cumprido. Nosso município figurou entre os grandes do esporte do

Estado e mostrou que estamos vivos e mais fortes do que nunca”,

enfatizou o prefeito Lucas Sia.

O secretário de Esporte e Lazer Caio Rodrigues agradece a todos os

envolvidos em mais uma conquista histórica. “Muito obrigado a minha

equipe pela parceria e pelo profissionalismo que estão tratando o

esporte no município; aos professores Vagner Catão, Sandro Sacilotto e

Karoll Laranja por estarem no barco e não largarem a mão da nossa

secretária em nenhum momento. E nosso muito obrigado aos atletas que

fizeram história levando a nossa cidade a um outro patamar no esporte”,

agradeceu.

Os Jogos Abertos deste ano estão sendo realizados em São Sebastião,

no litoral paulista.

FUTSAL

O time de Futsal Sub-21 estava invicto há 22 jogos antes das derrotas

para Santo André, por 5 a 1, e São Sebastião, por 3 a 1. Antes disso,

na partida de estreia, Artur Nogueira tinha goleado Pratânia com o

placar elástico de 8 a 1. Na sequência, a equipe garantiu mais uma

vitória, dessa vez de virada, contra Ipuã, por 3 a 2.

Os atletas estavam no grupo D, juntamente com as cidades de Santo André

e Pratânia. Reveja o desempenho da equipe:

Artur Nogueira x Pratânia – 8 x 1

Artur Nogueira x Ipuã – 3 x 2

Artur Nogueira x Santo André – 1 x 5

Artur Nogueira x São Sebastião – 1 x 3

VOLEIBOL

Os meninos do Voleibol também tiveram um desempenho brilhante e

venceram duas das quatro partidas que enfrentaram. Vale destacar que

essa foi a primeira vez que a equipe esteve na primeira divisão dos

Jogos Abertos.

Relembre os jogos da equipe na 84ª edição da competição:

Artur Nogueira x Mongaguá – 2 a 1

Artur Nogueira x Iperó – 2 a 0

Artur Nogueira x Iacanga – 1 a 2

Artur Nogueira x Sorocaba – 1 a 2