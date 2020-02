FUTSAL FEMININO CHEGA NA ÚLTIMA RODADA DA FASE DE GRUPOS COM CINCO TIMES EM BUSCA DA CLASSIFICAÇÃO

O Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Jaguariúna chega para sua última rodada da fase de classificação com duas equipes já garantidas nas semifinais e com outras cinco disputando as duas vagas restantes. Os jogos decisivos serão disputados no próximo domingo, 16 de fevereiro, a partir das 8h, no “Azulão”.

Com três vitórias em três jogos, Unifaj e Audaz lideram os grupos A e B, respectivamente, e são os únicos times com a classificação assegurada. A Unifaj confirmou sua classificação após vencer o Adaga por 3 x 2. Já o Audaz, ganhou do Lyon por 8 x 1.

Nos outros jogos da terceira rodada, o Damas da Bola manteve viva suas chances na competição ao golear o Meninas de quadra pelo placar de 12 x 0 e a Ponte Preta deu um passo importante em busca da vaga ao derrotar o Fênix da Colina por 4 x 3.

Jogos da Rodada:

8h – Damas da Bola x Adaga

8h40 – Meninas de Quadra x Fênix da Colina

9h20 – Ponte Preta x Lyon

10h – Unifaj x Audaz

Reportagem: Raphael Luna

Foto: Samuel Oliveira