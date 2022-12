Futsal Feminino de Amparo é bicampeão da Copa ADR

Na segunda-feira, 29, o futsal feminino da Prefeitura de Amparo

conquistou o título da Copa ADR – Associação Desportiva Regional. A

equipe foi à quadra em Artur Nogueira e enfrentou as mineiras de

Jacutinga, na decisão.

Depois de um início bem equilibrado, as mineiras saíram na frente do

placar. Durante a partida, Amparo se reencontrou em quadra e virou o

placar no primeiro com 3 a 2.

No segundo tempo, mais tranquilas, e jogando no contra-ataque, o título

foi garantido com mais quatro gols amparenses, fechando em 7 a 3, a

partida.

A equipe foi campeã com Carol Carvalho, Verônica, Ingrid, Rafaela,

Larissa, Taluana, Sabrina, Bea, Carol Carreira, Mirela, Ayumi, Jessica,

Carol Vitória, Bia Munhoz, Bárbara, Silmara e Débora. A atleta

Larissa Camilotti foi a artilheira da competição com 13 gols.

“Nossas meninas mostram um trabalho consolidado de formação de

talentos, aliado a meninas que já disputavam competições com a camisa

de Amparo. Só temos que parabenizar as guerreiras do futsal e colaborar

para que a modalidade cresça ainda mais”, ressaltou o secretário de

Esporte e Juventude, Luciano Antonacci – Tucão.