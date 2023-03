Futsal Feminino estreou na Liga Paulista

A equipe de futsal feminino da Estância de Amparo estreou no sábado, 25, jogando fora de casa, pela Liga Paulista, em Botucatu. Na primeira partida da disputa, a equipe amparense foi derrotada, apesar do equilíbrio apresentado durante o transcorrer do jogo.

No primeiro tempo, a equipe da casa procurou jogar bem fechada em seu campo. Já Amparo ficou com a posse da bola, porém, sem chances de gols criadas. No fim do primeiro tempo a estratégia da equipe botucatuense deu certo e em um contra-ataque fizeram o primeiro gol.

A equipe amparense reagiu de imediato, porém desperdiçou duas ótimas jogadas e o primeiro tempo acabou assim. No segundo tempo o panorama da partida foi o mesmo, porém a equipe de Amparo pressionou mais a saída de bola do adversário, que não conseguia chegar na quadra de ataque.

Utilizando a mesma estratégia, faltando 7 minutos para o final, em seu primeiro contra-ataque do segundo tempo, a equipe de Botucatu fez o segundo gol. A partir daí, as meninas sentiram o golpe e levaram mais um tento na sequência. No final, Botucatu venceu por 4 a 0.

O próximo compromisso pela Liga Paulista será em casa, contra a equipe de Itapetininga, no dia 16 de abril, às 16 horas, no Ginásio Municipal Laerzio Carletti, no Centro Esportivo do Trabalhador do Jardim Camandocaia.