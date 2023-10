Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública realiza pesquisa com munícipes

Uma pesquisa online elaborada pelo Gabinete de Gestão Integrada em Segurança Pública (GGI-M) da Secretaria Municipal de Defesa Social que visa obter dados da população e traçar um perfil do município está em andamento.

Disponível no site https://forms.gle/Wo5UL5gg8dY4Nbbg7, o questionário traz perguntas relacionadas às regiões da cidade, experiências pessoais dos munícipes envolvendo questões de segurança e cidadania e também sobre conhecimento dos serviços disponíveis na cidade.

Também com a proposta de aproximar esse contato com os cidadãos, o GGI-M iniciou em maio as audiências públicas setoriais para apresentar os programas de prevenção e combate à criminalidade e também produzir um diagnóstico que será utilizado na construção do II Plano Municipal de Segurança Pública. Ao todo, já foram realizados 10 encontros e o próximo ocorre no dia 16 de outubro às 18h30 no antigo NAI do bairro Assad Alcici, situado à Rua Ângelo Bertini.