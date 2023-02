Gaetano di Mauro é o primeiro reforço da Hot Car na temporada 2023 da Stock Car Pro Series e anuncia novo patrocinador

Uma das equipes que demonstrou maior evolução durante a campanha de 2022 da Stock Car Pro Series, com três pódios, duas pole positions e uma vitória, a Hot CarCompetições contará com Gaetano di Mauro em um de seus dois carros. O piloto de 25 anos, um dos grandes talentos da principal categoria do automobilismo brasileiro, faz sua quinta temporada na Stock Car, agora defendendo as cores do único time do grid comandado por uma mulher, Babi Rodrigues.

Além disso, vai contar com o patrocínio da marca Valda, produto da farmacêutica Eurofarma, a mais antiga patrocinadora da categoria. “Acreditamos no potencial do Gaetano e no trabalho que vem sendo desenvolvido pela Hot Car, então, para nós essa parceria está alinhada com o posicionamento da marca, que é de expansão e geração de oportunidades”, diz Maria Del Pillar, Vice Presidente de Inovação e Novos Negócios da Eurofarma.

Apesar da pouca idade, o piloto de São Paulo (SP) traz para a equipe o talento e a experiência de cinco anos na categoria, conquistando seis pódios e uma vitória. Di Mauro é um dos talentos da nova geração da categoria. No kart conquistou sete títulos brasileiros e um terceiro lugar no Campeonato Mundial. Também foi vice-campeão da Fórmula 4 Winter Tour em 2014 vencendo duas provas e subindo ao pódio em outras sete oportunidades.



A transição para os carros de turismo aconteceu em 2015 com a conquista do título da Sprint Race, na sequência o piloto obteve dois vice-campeonatos na Stock Light e Porsche Cup. Em 2019, Gaetano estreou na Stock Car Pro Series. No ano passado, encerrou a temporada com o 11º lugar na tabela de pontuação, conquistando uma vitória na etapa do Velopark.



“Muito feliz em competir a temporada 2023 da Stock Pro Series pela Hot Car. A Bárbara e todos os membros da equipe me receberam muito bem e tenho certeza de que vamos fazer um ótimo campeonato. No fim da última temporada, decidi que gostaria de fazer um novo projeto e neste tempo conversei com a Hot Car e percebi que poderia ser uma parceria muito boa”, disse o piloto de 25 anos. “Sem contar que a partir dessa temporada ainda tenho o apoio da Eurofarma através da marca Valda. Todos sabemos da relação séria que a empresa tem com o automobilismo. Então, sem dúvida, será um ano de muito crescimento. É uma nova fase”, diz ele.



Babi Rodrigues destaca a importância de se contar com um piloto, segundo ela, do “calibre” de Gaetano. “A vinda do Gaetano é um fôlego novo para corrermos atrás de mais vitórias, ele é um piloto arrojado e que vai trazer muito conhecimento para o time seguir o caminho das vitórias na competição”, disse a única mulher a comandar uma equipe na Stock Car Pro Series.



A Hot Car é uma das equipes mais tradicionais da categoria, fundada por Amadeu Rodrigues (1955-2020), tem a chefia de Bárbara Rodrigues, filha caçula de Amadeu.



“Desde que iniciei essa nova jornada no comando da Hot Car temos investido muito financeira e tecnicamente na equipe; nós conseguimos uma grande evolução de resultados no ano passado. Agora em 2023 estamos prontos para continuar essa jornada e conquistar ainda mais resultados”, disse Babi.



O layout do carro de Gaetano, que segue levando o número 11, será revelado posteriormente. A equipe irá anunciar também em breve o piloto de seu outro carro.



A temporada 2023 da Stock Car Pro Series terá 12 etapas e começa no dia 2 de abril em Goiânia (GO).