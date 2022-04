Game de F1 com NFTs fecha de repente e faz jogadores perderem dinheiro

Criado em 2019, F1 Delta Time permitia aos jogadores colecionar e negociar carros, pilotos e peças

Games com NFT se tornaram populares nos últimos anos porque permitem que seus jogadores acumulem itens e, ao menos em teoria, possam revendê-los para fazer uma grana.

Mas o sonho de “ser pago para jogar” virou um pesadelo para os fãs de F1 Delta Time, jogo de corrida com licença oficial da principal categoria de automobilismo do mundo. Ele simplesmente pegou muita gente de surpresa quando foi encerrado, em 16 de março.

Os jogadores só foram informados um dia antes. Mesmo quem prestou atenção no alerta teve pouco tempo hábil para revender seus NFTs e reaver o valor investido. Ao site Racefans, alguns jogadores relatam que já haviam gastado mais de US$ 300 mil na brincadeira.

Transações de respeito

F1 Delta Time permitia aos jogadores criar equipes e montar carros com peças únicas, além de contratar pilotos. A ideia era criar um conjunto vencedor e, com os resultados, ir acumulando itens que permitiam melhorar o desempenho do veículo, chamados de REEV. E eles podiam ser negociados na forma de NFTs.

Em seu lançamento, em 2019, as transações pegaram fogo. A NFT mais cara comercializada naquele ano foi dentro deste jogo: um carro de US$ 100 mil.

Segundo um levantamento do site Kotaku, porém, essa empolgação morreu nos anos seguintes – em parte porque, segundo a crítica especializada, o jogo não era lá muito bom. A queda nas negociações pode explicar a decisão da produtora Animoca Brands de encerrar o jogo – embora a desculpa oficial seja de que a licença da marca F1 não foi renovada.

Não seria nenhuma surpresa, portanto, que houvessem jogadores portando itens caríssimos em suas carteiras quando o jogo foi encerrado de uma hora para outra.

De acordo com a Animoca, os jogadores não ficarão de mãos vazias. Quem detém itens do finado game receberá itens de um ecossistema chamado REVV Motorsport, que agrupa jogos NFT de outras categorias de esporte a motor, como MotoGP Ignition e Formula E: High Voltage.

Mas isso por si só gera outra problema: por se tratar de jogos menos populares do que F1 Delta Time, é bem provável que os jogadores acabem tendo que negociar itens bem menos valiosos do que tinham, em um ambiente com poucos interessados em comprá-los.